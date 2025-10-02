У Кременчуці триває підготовка до опалювального сезону — Малецький

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 179

Тепло починають подавати у разі, якщо протягом трьох днів поспіль середньодобова температура повітря становить +8°C або нижче. Спочатку опалення вмикають у закладах освіти та охорони здоров’я, а потім у житловому секторі.

На сьогодні у Кременчуці триває підготовка до опалювального сезону. За словами міського голови Віталія Малецького, рішення про подачу тепла прийматиметься виконавчим комітетом відповідно до чинного законодавства та з врахуванням температурного режиму. Про це він сказав «Кременчуцькому Телеграфу» під час засідання виконавчого комітету 2 жовтня.

— Враховується спроможність системи забезпечити транспортування і розподіл газу. Теплове господарство Кременчука зараз готується до опалювального сезону. Робота проводиться майже у цілодобовому режимі для того, щоб подати тепло людям, — сказав Малецький.

Водночас орієнтовних дат міський голова не назвав. Додамо, що тепло починають подавати у разі, якщо протягом трьох днів поспіль середньодобова температура повітря становить +8°C або нижче. Спочатку опалення вмикають у закладах освіти та охорони здоров’я, а потім у житловому секторі.

Нагадаємо, із квітня обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» перестало постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Це пов’язано з тим, що майно виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Полтавська обласна рада передала з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».