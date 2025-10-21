Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення мобілізації до 3 лютого 2026 року

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 98

 

Це вже 17-те продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ

Сьогодні, 21 жовтня, Верховна Рада України вчергове подовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — з 5 листопада до 3 лютого 2026 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, це вже 17-те продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

За законопроєкт № 14128 «Про затвердження Указу Президента України „Про продовження строку дії воєнного стану в Україні“ проголосувало 317 народних депутатів. Проти лише один (Олексій Гончаренко) і одна депутатка утрималася (Анна Скороход).

Так само Верховна Рада схвалила продовження загальної мобілізації — законопроєкт № 14129 „Про затвердження Указу Президента України ‚Про продовження строку проведення загальної мобілізації‘. Його підтримали 315 народних депутатів.

— Закони вступлять у силу з 5 листопада і на 90 днів, тобто до 3 лютого, — написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, минулого тижня ми писали з посиланням на Ярослава Железняка, що Верховна Рада 21 жовтня планує продовжити воєнний стан та мобілізацію до лютого 2026 року.

Раніше ми писали, що 15 липня Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення загальної мобілізації в Україні до 5-го листопада.

Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада воєнний стан мобілізація законопроєкт
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх