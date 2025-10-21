Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення мобілізації до 3 лютого 2026 року

Це вже 17-те продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ

Сьогодні, 21 жовтня, Верховна Рада України вчергове подовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — з 5 листопада до 3 лютого 2026 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, це вже 17-те продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

За законопроєкт № 14128 «Про затвердження Указу Президента України „Про продовження строку дії воєнного стану в Україні“ проголосувало 317 народних депутатів. Проти лише один (Олексій Гончаренко) і одна депутатка утрималася (Анна Скороход).

Так само Верховна Рада схвалила продовження загальної мобілізації — законопроєкт № 14129 „Про затвердження Указу Президента України ‚Про продовження строку проведення загальної мобілізації‘. Його підтримали 315 народних депутатів.

— Закони вступлять у силу з 5 листопада і на 90 днів, тобто до 3 лютого, — написав Ярослав Железняк.

