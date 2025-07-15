Рада продовжила воєнний стан та проведення загальної мобілізації в Україні до 5 листопада

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 4

Сьогодні, 15 липня, Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Законопроєкти, внесені Президентом України Володимиром Зеленським підтримали 320 народних депутатів. Проти проголосував лише один – Олексій Гончаренко. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Законопроєкти наберуть чинності з 7-го серпня, тобто воєнний стан та проведення загальної мобілізації продовжено до 5 листопада.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були оголошені у перший день повномасштабної війни — 24 лютого 2022-го. З того часу кожні три місяці ці строки продовжуються.

Нагадаємо, учора ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти №13471 та №13472 про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації. В них, як і раніше президент пропонував продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів.

Раніше ми писали, що 18 квітня, президент підписав закони, які продовжують воєнний стан та мобілізацію з 9 травня до 6 серпня.