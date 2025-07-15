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Рада продовжила воєнний стан та проведення загальної мобілізації в Україні до 5 листопада

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 4

 

Продовження воєнного стану і мобілізації стало 16-м із початку повномасштабного військового вторгнення РФ

Сьогодні, 15 липня, Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Законопроєкти, внесені Президентом України Володимиром Зеленським підтримали 320 народних депутатів. Проти проголосував лише один – Олексій Гончаренко. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Законопроєкти наберуть чинності з 7-го серпня, тобто воєнний стан та проведення загальної мобілізації продовжено до 5 листопада.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були оголошені у перший день повномасштабної війни — 24 лютого 2022-го. З того часу кожні три місяці ці строки продовжуються.

Нагадаємо, учора ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти13471 та №13472 про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації. В них, як і раніше президент пропонував продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів.

Раніше ми писали, що 18 квітня, президент підписав закони, які продовжують воєнний стан та мобілізацію з 9 травня до 6 серпня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада мобілізація воєнний стан законопроєкт
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