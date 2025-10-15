Верховна Рада 21 жовтня планує продовжити воєнний стан та мобілізацію до лютого 2026 року

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 87

Це буде вже 17-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ

Верховна Рада України планує наступного вівторка, 21 жовтня, вчергове подовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — з 5 листопада до лютого 2026 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, це буде вже 17-те продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти на затвердження парламентом указів Президента України мають надійти до Верховної Ради у понеділок, 20-го жовтня.

Ярослав Железняк нагадав процедуру ухвалення законів: спершу законопроєкти розглядають у комітеті Ради, після чого виносять на голосування до сесійної зали. Для ухвалення законопроєктів необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів, після чого їх підписує президент.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були оголошені у перший день повномасштабного вторгнення РФ — 24 лютого 2022-го. З того часу кожні три місяці ці строки продовжуються.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення загальної мобілізації в Україні до 5-го листопада.