У Кременчуці завтра розпочнеться опалювальний сезон — міськрада

Опалення включать у школах і садках, усіх соціальних установах, а також для побутових споживачів

Відзавтра, 29 жовтня, у Кременчуці розпочнеться опалювальний сезон. Про це сьогодні, 28 жовтня, під час засідання виконавчого комітету повідомив міський голова Віталій Малецький.

За його словами, тепло почнуть надавати усім соціальним установам, зокрема школам і дитсадкам, а також побутовим споживачам, яких у Кременчуці найбільше.

— До когось тепло може дійти завтра, до когось післязавтра, до когось — через два-три дні. На те, щоб запустити тепло, у нас зазвичай ішло три дні в кращому випадку, інколи п’ять, — повідомив мер.

Малецький також заявив, що він особисто разом із колегами відвідав кілька котелень — вони готові до початку роботи.

— У нас зруйнована Кременчуцька ТЕЦ, вона не відбудована. Тому ми генеруємо тепло тими можливостями, що у нас залишилися… Люди працюють — і водоканал, і Теплоенерго уже в режимі пуску тепла практично сьогодні, — додав Малецький.

Нагадаємо, раніше у місті обіцяли розпочати опалювальний сезон у дитсадках та школах із 1 листопада.