Відзавтра, 29 жовтня, у Кременчуці розпочнеться опалювальний сезон. Про це сьогодні, 28 жовтня, під час засідання виконавчого комітету повідомив міський голова Віталій Малецький.
За його словами, тепло почнуть надавати усім соціальним установам, зокрема школам і дитсадкам, а також побутовим споживачам, яких у Кременчуці найбільше.
Малецький також заявив, що він особисто разом із колегами відвідав кілька котелень — вони готові до початку роботи.
— У нас зруйнована Кременчуцька ТЕЦ, вона не відбудована. Тому ми генеруємо тепло тими можливостями, що у нас залишилися… Люди працюють — і водоканал, і Теплоенерго уже в режимі пуску тепла практично сьогодні, — додав Малецький.
Нагадаємо, раніше у місті обіцяли розпочати опалювальний сезон у дитсадках та школах із 1 листопада.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.