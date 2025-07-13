Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Соціальний захист

Компенсація за «пакунок малюка»: з липня змінився порядок виплат

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 127

 Заяву тепер можна подати незалежно від місця реєстрації

Із 1 липня 2025 року в Україні діє оновлений порядок призначення грошової компенсації за одноразову натуральну допомогу при народженні дитини — так званий «пакунок малюка». Відтепер компенсацію призначають органи Пенсійного фонду України, повідомили у відомстві.

Головні зміни:

  • за грошовою компенсацією можна звернутися незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання — достатньо звернення за фактичним місцем перебування;
  • подати заяву можна протягом 12 місяців із дати народження дитини.

Як подати документи:

  • особисто або поштою — до органів Пенсійного фонду, місцевої ради або ЦНАПу;
  • онлайн — через сервіс «єМалятко» у застосунку або на сайті «Дія»: diia.gov.ua.

Детальніше про грошову компенсацію «пакунку малюка» можна дізнатися за цим посиланням.

Нагадаємо, що родини, чиї діти цьогоріч ідуть до першого класу в офлайн-форматі, зможуть отримати грошову допомогу в межах ініціативи «Пакунок школяра».

ПО ТЕМІ:

Що зміниться для українців з 1 липня: новий порядок соцвиплат, базова соцдопомога, облік ВПО, вступна кампанія та техогляд

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: children.gov.ua
Теги: пакунок малюка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх