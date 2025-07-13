Компенсація за «пакунок малюка»: з липня змінився порядок виплат

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 127

Заяву тепер можна подати незалежно від місця реєстрації

Із 1 липня 2025 року в Україні діє оновлений порядок призначення грошової компенсації за одноразову натуральну допомогу при народженні дитини — так званий «пакунок малюка». Відтепер компенсацію призначають органи Пенсійного фонду України, повідомили у відомстві.

Головні зміни:

за грошовою компенсацією можна звернутися незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання — достатньо звернення за фактичним місцем перебування;

подати заяву можна протягом 12 місяців із дати народження дитини.

Як подати документи:

особисто або поштою — до органів Пенсійного фонду, місцевої ради або ЦНАПу;

онлайн — через сервіс «єМалятко» у застосунку або на сайті «Дія»: diia.gov.ua.

Детальніше про грошову компенсацію «пакунку малюка» можна дізнатися за цим посиланням.

Нагадаємо, що родини, чиї діти цьогоріч ідуть до першого класу в офлайн-форматі, зможуть отримати грошову допомогу в межах ініціативи «Пакунок школяра».