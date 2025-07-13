Компенсація за «пакунок малюка»: з липня змінився порядок виплат

Із 1 липня 2025 року в Україні діє оновлений порядок призначення грошової компенсації за одноразову натуральну допомогу при народженні дитини — так званий «пакунок малюка». Відтепер компенсацію призначають органи Пенсійного фонду України, повідомили у відомстві.
Як подати документи:
Детальніше про грошову компенсацію «пакунку малюка» можна дізнатися за цим посиланням.
Нагадаємо, що родини, чиї діти цьогоріч ідуть до першого класу в офлайн-форматі, зможуть отримати грошову допомогу в межах ініціативи «Пакунок школяра».
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