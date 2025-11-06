Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення «дитячих» виплат: кому та скільки виплачиватимуть

Одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 тисяч грн, а щомісячна допомога за доглядом до одного року — до 7 тисяч грн
Учора, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 13532, який спрямований на підтримку сімей із дітьми, підвищення рівня народжуваності та створення умов, які дозволяють поєднувати материнство (батьківство) з професійною діяльністю.
Закон передбачає підвищення розмірів низки «дитячих» виплат. Зокрема, встановлюється допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам у розмірі 7 тисяч грн на одну дитину у 2026 році (надалі — відповідно до державного бюджету). Також одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 тисяч грн.
Крім того, запроваджується допомога для догляду за дитиною до одного року — 7 тисяч грн щомісяця у 2026 році, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю — 10 500 грн (із застосуванням коефіцієнта 1,5).
З 2027 року розмір допомоги встановлюватиметься державним бюджетом на відповідний рік.
Окремо передбачено програму підтримки «єЯсла» — 8 тисяч грн щомісяця у 2026 році у разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тисяч грн (коефіцієнт 1,5). З 2027 року розмір допомоги також встановлюватиметься держбюджетом на відповідний рік.
Також законодавчо закріплено надання одноразової грошової допомоги «Пакунок школяра» для учнів перших класів — 5 тисяч грн у 2026 році (надалі розмір визначатиметься держбюджетом). Як і раніше, при народженні дитини надаватиметься натуральна допомога «Пакунок малюка».
Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.
