Україна, Світ, Соціальний захист

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення «дитячих» виплат: кому та скільки виплачиватимуть

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 2

 

Одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 тисяч грн, а щомісячна допомога за доглядом до одного року — до 7 тисяч грн

Учора, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 13532, який спрямований на підтримку сімей із дітьми, підвищення рівня народжуваності та створення умов, які дозволяють поєднувати материнство (батьківство) з професійною діяльністю.

— Метою законопроєкту є створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження, — зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту.

Закон передбачає підвищення розмірів низки «дитячих» виплат. Зокрема, встановлюється допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам у розмірі 7 тисяч грн на одну дитину у 2026 році (надалі — відповідно до державного бюджету). Також одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 тисяч грн.

Крім того, запроваджується допомога для догляду за дитиною до одного року — 7 тисяч грн щомісяця у 2026 році, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю — 10 500 грн (із застосуванням коефіцієнта 1,5).

З 2027 року розмір допомоги встановлюватиметься державним бюджетом на відповідний рік. 

Окремо передбачено програму підтримки «єЯсла» — 8 тисяч грн щомісяця у 2026 році у разі виходу матері або іншого законного представника на роботу після досягнення дитиною одного року. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тисяч грн (коефіцієнт 1,5). З 2027 року розмір допомоги також встановлюватиметься держбюджетом на відповідний рік.

Також законодавчо закріплено надання одноразової грошової допомоги «Пакунок школяра» для учнів перших класів — 5 тисяч грн у 2026 році (надалі розмір визначатиметься держбюджетом). Як і раніше, при народженні дитини надаватиметься натуральна допомога «Пакунок малюка».

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, у серпні ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні.

Сьогодні ми писали, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка».

Автор: Віктор Крук
Вверх