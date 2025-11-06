Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»

Витратити ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття - програма охопить понад 660 тисяч людей

Учора Кабмін затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета «Зимова підтримка». Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

— Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери, — заявила глава уряду.

За її словами, кошти будуть нараховуватися автоматично через Пенсійний фонд.

— Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей, — додала прем’єрка.

Нагадаємо, у жовтні «Кременчуцький Телеграф» писав, що українці й цього року можуть отримати зимову допомогу в 6500 грн у рамках програми «Тепла зима» та розповів, хто її може отримати. Відповідну постанову про таку одноразову виплату за прикладом минулого року готував Кабінет міністрів України.

У грудні минулого року ми повідомляли, що понад 25 тисяч мешканців Полтавської області отримають допомогу за програмою «Тепла зима». Минулого року урядовий проєкт «Тепла зима» був складовою частиною комплексної ініціативи «Зимова підтримка».

Ми також писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.