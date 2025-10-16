Українці й цього року можуть отримати зимову допомогу в 6500 грн у рамках програми «Тепла зима»: хто може отримати

Деякі українці напередодні опалювального сезону 2025/26 років зможуть отримати 6500 грн у рамках зимової допомоги «Тепла зима». Таку одноразову виплату за прикладом минулого року готує Кабінет міністрів України. Про це йдеться в проєкті постанови уряду, який оприлюднили Новини.LIVE.
Загалом фінансова підтримка розрахована на близько 660 тисяч громадян. На це уряд планує виділити 4,3 млрд грн з державного бюджету.
Виплати зможуть отримати:
Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну карту "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування.
Нагадаємо, у грудні минулого року ми повідомляли, що понад 25 тисяч мешканців Полтавської області отримають допомогу за програмою «Тепла зима». Минулого року урядовий проєкт «Тепла зима» був складовою частиною комплексної ініціативи «Зимова підтримка».
Ми також писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.
