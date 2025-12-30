ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, Робота, Соціальний захист

З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть у 2,5 раза — Мінсоцполітики

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 241

 

Відповідне рішення уряд ухвалив ще 26 грудня

Кабмін затвердив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг. З 1 січня 2026 року постанова набирає чинності. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Наразі в Україні близько 80 тисяч фахівців працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Саме від них залежить доступність і якість допомоги для людей.

— Ця робота вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших, — зазначив міністр соцполітики Денис Улютін.

Як зміняться посадові оклади

Затверджено застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів таких працівників. Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:

  • соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);
  • фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%);
  • молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

Підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток послуг — зазначають в міністерстві.

Нагадаємо, 2 липня 2025 року в Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота», хоча структури, що увійшли до новоствореної установи, працювали в місті багато років. Вона надає понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, а також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо.

Автор: Віктор Крук
Теги: Мінсоцполітики зарплати соцпрацівники турбота
