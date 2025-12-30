З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть у 2,5 раза — Мінсоцполітики

Кабмін затвердив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг. З 1 січня 2026 року постанова набирає чинності. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України.
Наразі в Україні близько 80 тисяч фахівців працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Саме від них залежить доступність і якість допомоги для людей.
Як зміняться посадові оклади
Затверджено застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів таких працівників. Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:
Підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток послуг — зазначають в міністерстві.
Нагадаємо, 2 липня 2025 року в Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота», хоча структури, що увійшли до новоствореної установи, працювали в місті багато років. Вона надає понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, а також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.