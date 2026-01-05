За минулу добу на Полтавщині сталися дві пожежі

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 154

За минулу добу, 4 січня, на території Полтавської області сталися дві пожежі. Про це стало відомо з оперативного звернення

Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вчора близько 7.20 в селі Ганжівка Кобеляцького району загорілась квартира в багатоквартирному житловому будинку. Вогонь знищив двері, вікно та сміття, закоптив стіни та стелю на площі 20 м². До гасіння залучалась 7 ДПРЧ. Будинок вдалось врятувати.

4 грудня о 12.37 в місті Кременчук на вулиці Лікаря Богаєвського загорівся сміттєвий бак. Знищено 1 м³ сміття. До гасіння були залучені рятувальники з 16 ДПРЧ.

Нагадуємо, що 3 грудня в селі Маламівка Кременчуцького району горіла дача.



