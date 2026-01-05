Морози та сніг накриють Полтавщину

Синоптики попереджають про ожеледицю та зміну температур

На Полтавщині найближчими днями очікують морози, сніг та ускладнення погодних умов на дорогах. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Понеділок, 5 січня

У області буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують сніг, удень — без істотних опадів. На дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер західний із переходом на північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі — 4–9° морозу, вдень — 2–7° морозу.

Вівторок, 6 січня

Погода залишатиметься хмарною. Уночі та вранці можливі сніг і мокрий сніг із дощем, місцями — ожеледь та ожеледиця на дорогах. Удень очікують дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі — від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 0–5° тепла.

Середа, 7 січня

Буде хмарно, прогнозують дощ. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура протягом доби — 0–5° тепла.

Синоптики та рятувальники закликають водіїв бути уважними на дорогах, особливо в період нічних і ранкових опадів та ожеледиці.

Нагадаємо, що через нестійкий температурний режим на річках і водосховищах області можливе послаблення льодових явищ — з утворенням промоїн і тріщин.