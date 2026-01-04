У Маламівці Кременчуцького району горіла дача

У суботу, 3 січня, о 14.28 у селі Маламівка Кам’янопотоківської громади Кременчуцького району на вулиці Яблуневій горіла дача. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь пошкодив перекриття на площі близько 2 квадратних метрів, а також закоптив стіни й стелю на такій самій площі. Надзвичайникам вдалося врятувати будинок від знищення.

До гасіння пожежі залучали підрозділ 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та Кам’янопотоківську місцеву пожежну охорону.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Нагадаємо, що добою раніше на Кременчуччині згоріли господарча споруда і два будинки.