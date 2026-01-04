Перші діти, поїзд до ЄС і «розтринькані» мільйони: головне за тиждень

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 113

Перші діти

У перший день нового року, 1 січня 2026 року, у Кременчуці народилося десять немовлят: п’ятеро хлопчиків та п’ятеро дівчаток. Першим у новий 2026 рік о 00.01 прийшов маленький Владислав, який народився у Анастасії Липки й Максима Докукіна й став третьою дитиною в родині. Йому подарували сертифікат на 10000 грн, всім іншим — на суму 5000 грн.

Новорічна крижана пастка

У новорічну ніч у Градизьку у заплаві Дніпра, приблизно за 200 метрів від берега, у кризі застряг човен, на якому перебували двоє чоловіків та жінка. Одному чоловікові вдалось дістатись кригою до берега, він повідомив про небезпеку. Другий чоловік через виснаження та провалювання під лід, вибратись не зміг, тому почав кликати на допомогу. Працівники Градизької місцевої пожежної охорони за допомогою рятувальної мотузки зняли його з криги. Жінку щзабрали з човна на аероглісері.

Статистика війни

Упродовж 2025 року загинули 993 військовослужбовці Збройних сил України — уродженці Полтавської області, повідомив у фейсбуці відповідальний секретар комісії з увічнення пам’яті осіб та подій при виконкомі Полтавської міської ради Віталій Павлов. За його даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії — з 24 лютого 2022 року — кількість загиблих військових із Полтавщини становить 3 473 особи.

У 2025 році на території Полтавської області повітряна тривога оголошувалася 1284 рази.

Пряме сполучення з ЄС

Із Кременчука до Перемишля вирушили перші рейси поїзду прямого сполучення. Вагон у складі потяга — старого зразка. У купе стандартне чотиримісне розташування полиць, є освітлення, розетки та постільна білизна. Якщо їхати з Кременчука безпосередньо до Перемишля, вартість квитка становить 3134 гривні. Поїзд вирушатиме з Кременчука о 17.50. Час у дорозі становитиме 18 годин 30 хвилин.

Розпродаж нерухомості

У Кременчуці виставили на продаж адміністративну будівлю на вулиці Перемоги, 32/5, яка раніше використовувалася як офіс підприємства, пов’язаного з АТ «Укртранснафта». Початкова ціна об’єкта — 54,6 млн грн з урахуванням ПДВ. Майно продаватимуть через електронний аукціон 15 січня о 11.45 за регламентом англійських торгів.

Кадрові зміни

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін у керівництві обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах, зокрема на Полтавщині. Сьогодні мають бути ухвалені рішення. Очікується, що новопризначені керівники обласних адміністрацій розпочнуть роботу вже наступного тижня.

«Чорні зброярі»

Нацполіція ліквідувала масштабний канал нелегального збуту зброї, який організував 43-річний мешканець Полтавщини. Під час обшуків правоохоронці виявили 48 автоматів, 26 пістолетів, 4 кулемети, 4 гранатомети, 8 мін, 76 гранат, майже 26 000 набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори та майже 21 кілограм вибухівки.

Паперові береги

За 15 останніх років на берегоукріплення Кременчуцького водосховища влада й громади витратили понад 100 мільйонів гривень. Частина цих коштів розчинилась у проєктах, нескінченних коригуваннях і технічних «уточненнях». Реально укріплених ділянок — у рази менше, ніж профінансованих. Які роботи виконувалися і куди зникали гроші — у розслідуванні «Кременчуцького Телеграфа».

Випускники «супермаркетів компаній»

Ми вже розповіли вам про «супермаркети компаній», де будь-хто може придбати готову фірму в кілька кліків. Їх «штампують» цілі «мережі» підприємців, які часто пов’язані між собою. Вони створюють тисячі компаній та виставляють їх на продаж. Але що відбувається з компанією після того, як її поклали у віртуальний кошик і купили? Ми проаналізували понад 150 компаній, створених масовими реєстраторами, які отримали «прописку» на Полтавщині. І побачили, що понад 20% з них стали учасниками тендерів (часто скандальних), згадуються у кримінальних провадженнях або отримують замовлення з бюджетів різних рівнів. Подробиці — у розслідуванні «Кременчуцького Телеграфа».