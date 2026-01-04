В Україні стартувала кампанія «Зміцнені» про безоплатну реабілітацію

У ній пояснюють, як і де отримати допомогу та чому важливо не відкладати відновлення

В Україні розпочалася комунікаційна кампанія «Зміцнені», присвячена безоплатній медичній реабілітації. Її мета — просто і зрозуміло пояснити, хто може отримати реабілітацію, як це зробити та чому відновлення не варто відкладати.

У межах кампанії пацієнтам пояснюють:

як виглядає покроковий маршрут — від звернення до лікаря до початку реабілітації;

хто входить до реабілітаційної команди та за що відповідає кожен фахівець;

відповіді на поширені запитання про реабілітацію;

реальні історії пацієнтів і спеціалістів із реабілітації.

Реабілітація в Україні є безоплатною та покривається Програмою медичних гарантій. Допомогу надають мультидисциплінарні команди за доказовими медичними підходами. Отримати реабілітацію може кожен, хто має таку потребу.

Щоб розпочати реабілітацію, необхідно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря для отримання направлення.

Додаткову інформацію можна отримати в контакт-центрі Національної служби здоров’я України за номером 1677.