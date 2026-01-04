В Україні стартувала кампанія «Зміцнені» про безоплатну реабілітацію

В Україні розпочалася комунікаційна кампанія «Зміцнені», присвячена безоплатній медичній реабілітації. Її мета — просто і зрозуміло пояснити, хто може отримати реабілітацію, як це зробити та чому відновлення не варто відкладати.
У межах кампанії пацієнтам пояснюють:
Реабілітація в Україні є безоплатною та покривається Програмою медичних гарантій. Допомогу надають мультидисциплінарні команди за доказовими медичними підходами. Отримати реабілітацію може кожен, хто має таку потребу.
Щоб розпочати реабілітацію, необхідно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря для отримання направлення.
Додаткову інформацію можна отримати в контакт-центрі Національної служби здоров’я України за номером 1677.
