На Полтавщині понад 4,5 тис. людей з інвалідністю отримали допоміжні засоби реабілітації

Подати заявку можна онлайн або звернувшись до ЦНАПу чи управління соцзахисту

Від початку року понад 4,5 тисяч жителів Полтавщини з інвалідністю отримали понад 17 тисяч допоміжних засобів реабілітації. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, загальна сума фінансування державної програми склала 179,4 мільйони гривень, з яких 6,3 мільйона спрямували на ремонт технічних засобів.

Подати заяву на забезпечення стало простіше — онлайн через Соціальний портал Мінсоцполітики або через Електронний кабінет особи з інвалідністю. Також можна звернутися до ЦНАПу, відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю чи управління соціального захисту у своїй громаді.

Крім того, в області працюють 58 пунктів прокату засобів реабілітації. У тимчасове користування доступні милиці, палиці, ходунки, крісла колісні тощо. Обмінний фонд налічує понад 9,4 тис. одиниць.

Знайти найближчий пункт прокату можна за мапою.

Нагадаємо, лише у першому півріччі цього року понад 56 тисяч українців безоплатно отримали 208 тисяч засобів реабілітації.