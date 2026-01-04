Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 5 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 101, 1–3
проїзд Вишневий, 3–6
проїзд Заміський, 1/5–7
проїзд Степана Васильченка, 3–16
пров. Абрикосовий, 1–21А
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Архіпа Тесленка, 2
пров. Арсенальний, 3–16
пров. Бондарський, 4–26
пров. Будівельний, 4–7; 10
пров. Василя Стефаника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 3–40; 23–36
пров. Вишневий, 1/83–25/20
пров. Дмитра Барковського, 3–16; 13–26
пров. Залізничний, 2/14–25/24
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Козачий, 2/8Г
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20; 17–22
пров. Ланковий, 4–11/16
пров. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Льва Євселецького, 3–19
пров. Медовий, 1А–13; 2–27/16
пров. Миргородський, 2–11
пров. Миклухо-Маклая, 1–22
пров. Новогеоргіївський, 4–21
пров. Оксани Мешко, 3–21
пров. Переяславський, 2–7
пров. Піщаний, 4; 5–27Б
пров. Подовжній, 1–7
пров. Північний, 1А–26
пров. Робітничий, 3–20; 25–27
пров. Сиваський, 2В; 4–30/4
пров. Степана Бандери, 3–16; 19–40/40
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 3–18; 19А–26/14
пров. Турбінний, 4–14А
пров. Трудовий, 3–14/12
пров. Уласа Самчука, 2–17; 2А–41; 18–32
пров. Фруктовий, 2
пров. Ювілейний, 3–23
туп. 1-й Бібліотечний, 1–9
туп. 2-й Бібліотечний, 3–10
туп. Василя Каразіна, 3–8
туп. Караїмський, 1/15–12
туп. Миколи Сціборського, 1–7
туп. Новокагамлицький, 2–4
туп. Петра Григоренка, 1–2
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
вул. Андріївська, 5–18А; 6А, 8/11
вул. Арсенальна, 2/6–4; 24/24–26/1
вул. Валентини Федько, 1/8–17/19
вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д
вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8; 4
вул. Гетьмана Полуботка, 21/11–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Європейська, 1–58/20; 2; 6/72–8/79; 43А; 43Б; 44А–58/20; 75–85; 77; 83/18–87
вул. Залізнична, 1–17; 21–81; 79–91
вул. Заміська, 3–21; 18
вул. Зарічна, 1/9–88; 6–16; 24
вул. Івана Котляревського, 1–24
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20; 21/22–66; 62/20; 67–81
вул. Київська, 1/49, 3А, 3Б
вул. Козацька, 83–134; 101/1–110А
вул. Криворудна, 2–14
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30; 23А–38; 42–44
вул. Мане-Каца, 2/11–46
вул. Межова, 1–26
вул. Нагірна, 1/3–30
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Новокагамлицька, 3–26; 12; 25–45
вул. Новомежова, 2/1; 12/20–14А
вул. Партизанська
вул. Переяславська, 2–37/10; 18/15–55; 28/10; 37/12; 65/31–88; 83–120
вул. Петра Калнишевського, 13А; 21–45
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 3–12/16; 13–26
вул. Подовжня, 3–17; 14–23
вул. Приозерна, 3–7
вул. Скеляста, 14; 34
вул. Соні Делоне, 11–21/1
вул. Спасо-Преображенська, 3–6
вул. Сумська, 66–107/14
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А; 12/37А; 20–79; 52–111; 78–139; 108–165/7; 140А–195; 164/9–207; 186–217А; 267–291
вул. Університетська
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Цегельна, 1–36
вул. Черниша, 2/17–16А; 17А
вул. Чередницька, 22–39; 30–103; 116А
вул. Юрія Руфа, 17/1–39; 45–63/1; 65А–77; 74–131; 108–177/1; 169.
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Європейська, 60А
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.