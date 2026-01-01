1284 повітряні тривоги на Полтавщині за рік

Упродовж 2025 року жителі Полтавської області 1284 рази чули сигнал повітряної тривоги на тлі масованих атак по всій Україні
У 2025 році на території Полтавської області повітряна тривога оголошувалася 1284 рази. Загалом за цей період російські війська здійснили масштабні атаки по Україні, застосувавши понад 60 тисяч керованих авіабомб, близько 2400 ракет різних типів та більш як 100 тисяч ударних дронів.
Нагадаємо, що минула масована атака по Кременчуку здійснювалась 7-го грудня.
