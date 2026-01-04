У Кременчуцькому районі горів житловий будинок

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 215

У суботу, 3 січня, близько 12.44 у селі Шепелівка Глобинської громади Кременчуцького району горів житловий будинок на вулиці Незалежності. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив домашнє майно. Стіни та стелю будинку закоптило й пошкодило на площі близько 80 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося врятувати сам будинок від повного знищення.

До гасіння пожежі залучали підрозділ 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та Глобинську місцеву пожежну охорону.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Нагадаємо, що добою раніше на Кременчуччині згоріли господарча споруда і два будинки.