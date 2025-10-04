У Полтаві викрили схему підробки довідок про інвалідність для ухилення від мобілізації

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 322

Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави

У Полтаві затримали чоловіка, який організував схему підробки довідок про інвалідність для ухилення від мобілізації. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відомо, що 25 вересня Шевченківський райсуд Полтави взяв підозрюваного під варту на 60 діб, до 22 листопада, без можливості внесення застави.

За даними слідства, чоловік із інвалідністю ІІ групи, який доглядає за літнім батьком, пропонував послуги з виготовлення фейкових документів. Такі довідки могли стати підставою для відстрочки від призову.

Хронологія подій

20 червня — підозрюваний запропонував знайомому допомогти шукати «клієнтів»;

28 липня — оцінив послугу у 4 тисячі доларів за довідку про І чи ІІ групу інвалідності;

25 серпня — отримав копії документів та перший транш в 1 тисячу доларів, згодом вимагав ще 500;

кінець вересня — передав підроблену довідку та отримав останні 2,5 тисячі доларів. У цей момент його й затримали.

Нині слідчі дії тривають.

Нагадаємо, влітку у Полтаві взяли під варту викладача одного із професійно-технічних училищ за продаж військовозобов’язаним фіктивних повісток.