У Кременчуцькому районі знайшли безпілотник із протитанковою міною

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 432

Минулого тижня у полі на Кременчуччині знайшли російський безпілотник із прикріпленою до нього протитанковою міною. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці.

Про знахідку громадяни відразу повідомили у відповідні спецслужби. Як нам стало відомо від тих же очевидців, наступного дня вибухівку знешкодили.