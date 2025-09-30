У Кременчуцькому районі знайшли безпілотник із протитанковою міною

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі знайшли безпілотник із протитанковою міною

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 432

 

Боєприпас знешкодили на місці знахідки

Минулого тижня у полі на Кременчуччині знайшли російський безпілотник із прикріпленою до нього протитанковою міною. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці.

 

Про знахідку громадяни відразу повідомили у відповідні спецслужби. Як нам стало відомо від тих же очевидців, наступного дня вибухівку знешкодили.

На фотографіях, які надіслали нам до редакції, видно позначку ПТМ-3. За даними відкритих джерел, ПТМ-3 — радянський інженерний боєприпас, призначений для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника шляхом руйнування їх ходової частини або ураження днища кумулятивним струменем в момент, коли машина наїжджає або опинилася над міною.

 

Ми спробували отримати офіційну інформацію стосовно події у Кременчуцькому районному управлінні цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС. Як повідомила офіцер-рятувальник Ірина Вітко, у зазначений період на лінію ДСНС не було викликів щодо знайдення вибухонебезпечного предмета. Не залучали також для знешкодження боєприпасу і піротехніки ДСНС.

У пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області нам також не прокоментували знешкодження міни.

Що робити під час виявлення вибухового предмету

Разом з тим офіцер-рятувальник Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС Ірина Вітко нагадала громадянам про правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.

  • У разі вияву металевого предмету за формою схожим на боєприпас, необхідно від нього відійти і ні в якому разі не торкатись руками. Щоб сповістити про небезпечну знахідку необхідно зателефонувати до Служби порятунку за номером 101 та повідомити про місце вияву. За можливості назвати точну адресу — це допоможе оперативним службам.
  • Боєприпаси можуть бути різного кольору, адже колір залежить від стану та форми небезпечного предмету. Необхідно бути уважними в місцях, де високо росте трава, і не відразу помітно, що знаходиться під ногами. Тому в міській забудові пересування асфальованими тротуарами є безпечнішим у порівнянні зі стежками, узбіччями доріг.
  • Категорично заборонено самостійно розбирати, пересувати, кидати у вогонь чи воду та проводити будь-які інші маніпуляції з виявленим боєприпасом чи їх уламками — це небезпечно для життя!

 

Так само рятувальники закликають і батьків постійно розповідати дітям про заборону підбирання предметів на вулицях. Для дітей є правило: не чіпай, відійди, за номером 101 подзвони.

 

Не жартуйте із власним життям та здоров’ям! Безпечно встановити належність знайденого предмету до вибухонебезпечних та його знешкодити можуть тільки професіонали! — додає Ірина Вітко.

Нагадаємо, у полі на Кременчуччині місцеві мешканці знайшли безпілотник і торік у грудні.


2
Автор: Яна Гудзь
Теги: Шахеди міна дрони вибухотехніки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх