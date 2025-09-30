У Кременчуцькому районі знайшли безпілотник із протитанковою міною

Минулого тижня у полі на Кременчуччині знайшли російський безпілотник із прикріпленою до нього протитанковою міною. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці.
Про знахідку громадяни відразу повідомили у відповідні спецслужби. Як нам стало відомо від тих же очевидців, наступного дня вибухівку знешкодили.
На фотографіях, які надіслали нам до редакції, видно позначку ПТМ-3. За даними відкритих джерел, ПТМ-3 — радянський інженерний боєприпас, призначений для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника шляхом руйнування їх ходової частини або ураження днища кумулятивним струменем в момент, коли машина наїжджає або опинилася над міною.
Ми спробували отримати офіційну інформацію стосовно події у Кременчуцькому районному управлінні цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС. Як повідомила офіцер-рятувальник Ірина Вітко, у зазначений період на лінію ДСНС не було викликів щодо знайдення вибухонебезпечного предмета. Не залучали також для знешкодження боєприпасу і піротехніки ДСНС.
У пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області нам також не прокоментували знешкодження міни.
Разом з тим офіцер-рятувальник Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС Ірина Вітко нагадала громадянам про правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.
Так само рятувальники закликають і батьків постійно розповідати дітям про заборону підбирання предметів на вулицях. Для дітей є правило: не чіпай, відійди, за номером 101 подзвони.
Не жартуйте із власним життям та здоров’ям! Безпечно встановити належність знайденого предмету до вибухонебезпечних та його знешкодити можуть тільки професіонали! — додає Ірина Вітко.
Нагадаємо, у полі на Кременчуччині місцеві мешканці знайшли безпілотник і торік у грудні.
