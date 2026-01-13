Примусив дитину йти вулицею без одягу: на Полтавщині взяли під варту чоловіка за підозрою у катуванні

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 525

Чоловік вимагав у хлопця, аби той зізнався у ймовірній крадіжці