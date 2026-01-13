Примусив дитину йти вулицею без одягу: на Полтавщині взяли під варту чоловіка за підозрою у катуванні

На Полтавщині 29-річний чоловік примусив неповнолітнього хлопця іти вулицею без одягу: йому повідомили про підозру у катуванні. Про це інформує пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, інцидент стався у вересні 2025 року у Лубнах. Чоловік з’ясовував стосунки з 12-річним хлопцем, підозрюючи його у викраденні ніжки від скутера. Вимагаючи зізнання, він наказав іншим дітям роздягнути хлопця, а після цього примусив потерпілого йти вулицею без одягу.
Дитину помітила сусідка, яка зателефонувала його матері. Жінка викликала поліцію.
У межах досудового розслідування слідчі отримали висновок судової психолого-психіатричної експертизи, який підтвердив, що дитина зазнала моральних страждань.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
