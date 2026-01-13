Завтра у Глобиному прощатимуться із полеглим захисником Олександром Жиляком

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 212

Завтра, 14 січня, у Глобинській громаді на Кременчуччині прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Олександром Жиляком. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Церемонія прощання із полеглим бійцем розпочнеться о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України у Свято-Миколаївському сквері.

У міській раді закликали громадян прийти завчасно та провести полеглого захисника «живим коридором» вулицями Травневою і Центральною. Після цього о 10.30 у Свято-Миколаївському храмі відбудеться панахида за загиблим.

Також у місті 14 січня оголосили днем жалоби. Цього дня на території громади будуть приспущені прапори на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасують усі святково-розважальні заходи.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.