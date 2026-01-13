ХК «Кременчук» зіграє перший домашній матч у 2026 році

Це перший домашній поєдинок «Кременчука» після паузи, тож команда знову зіграє за підтримки рідних трибун, йдеться у повідомленні
Сьогодні, 13 січня, хокейний клуб «Кременчук» проведе домашній матч на арені «Айсберг» у рамках чемпіонату України 2025-26. Суперником кременчуцької команди стане ХК «Одещина». Про це повідомили у ХК «Кременчук».
Це перший домашній поєдинок «Кременчука» після паузи, тож команда знову зіграє за підтримки рідних трибун, йдеться у повідомленні.
Початок — о 17.00.
Нагадаємо, двоє представників кременчуцького хокейного клубу опинилися серед трійки найкращих хокеїстів України за підсумками 2025 року.
