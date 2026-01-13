Микола Корецький
Топ новина, Полтавщина, Війна

У Полтаві спростували інформацію, що ЦНАПи «виявлятимуть ухилянтів»

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 659

Також у роз’ясненні підкреслили, що ЦНАПи не мають правоохоронних функцій і не здійснюють виявлення порушень мобілізаційного законодавства. Вони працюють виключно в межах повноважень, визначених законом, та надають адміністративні послуги

У Полтаві не запроваджували нових правил, які зобов’язують працівників центрів надання адмінпослуг повідомляти поліцію про громадян, що порушують законодавство про мобілізацію. Про це повідомили у роз’ясненні щодо публікацій у медіа, які з’явилися після рішення виконкому Полтавської міської ради.

У міськраді зазначили, що в окремих матеріалах журналісти неточно інтерпретували рішення виконкому від 9 січня 2026 року № 1 «Про стан військового обліку на території Полтавської міської територіальної громади у 2025 році та завдання щодо його поліпшення у 2026 році».

Йдеться про пункт, у якому виконком взяв до відома інформацію Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП, зокрема їхні пропозиції щодо направлення списків осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку, до органів, де відбувається ідентифікація громадян.

У міській раді наголосили, що таке формулювання не є обов’язковим. 

— Рішення виконавчого комітету у формі «взяти до відома» не має зобов’язального характеру та не може слугувати підставою для запровадження нових механізмів контролю чи «виявлення ухилення» від мобілізації.

Також у роз’ясненні підкреслили, що ЦНАПи не мають правоохоронних функцій і не здійснюють виявлення порушень мобілізаційного законодавства. Вони працюють виключно в межах повноважень, визначених законом, та надають адміністративні послуги.

Співпраця ЦНАПів із ТЦК та СП, за інформацією міськради, стосується лише надання громадянам послуг, зокрема пов’язаних із подачею заяв на відстрочку від проходження військової служби відповідно до закону «Про військовий обов’язок та військову службу».

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня місцеві медіа з посиланням на рішення виконавчого комітету Полтави писали, що в місті посилять контроль за військовим обліком. Згідно з рішенням, у Полтаві створять спеціальну комісію, яка перевірятиме державні органи, підприємства, установи та організації. Комісія звертатиме увагу на правильність ведення списків військовозобов’язаних, своєчасне звіряння даних із територіальними центрами комплектування та наявність відповідальних за військовий облік працівників.

Підприємства й установи зобов’яжуть інформувати ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку або порушують його правила. Також міська влада планує посилити взаємодію з поліцією щодо розшуку та доставки до ТЦК осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Вказувалось, що людей, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть ідентифікувати під час звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ. У разі потреби поліція зможе доставити таких громадян до ТЦК для оформлення документів.

