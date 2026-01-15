«Ворог виснажиться першим»: 1 Окремий Центр БпС СБС представив бачення української інтелектуальної армії нового зразка

1 Окремий Центр Безпілотних Систем СБС ЗСУ (колишній 14-й полк БпАК), відомий своїми глибинними ураженнями по стратегічних обʼєктах РФ, опублікував маніфест своєї трансформації
Підрозділ представляє нове бачення: перехід від кількісного протистояння до технологічного виснаження росіян. Нещодавня трансформація підрозділу стала завершенням еволюції до самостійної технологічної сили із системним та інтелектуальним підходом до знищення ворога.
Перемога — це стратегія і темп. В Україні є всі інтелектуальні ресурси, щоб на основі них цю перемогу здобувати. Центр вже розбудовує та впроваджує практики оборони, які дають нації сили рухатися далі.
Це не гасло, а прорахована модель. Професійність та системність, як у випадку з ударами по критичній інфраструктурі ворога, мають виснажити ресурси окупанта швидше, ніж він встигне адаптуватися.
Сила підрозділу — у фахівцях, які перетворюють інженерне мислення на фатальну перевагу на полі бою. Центр шукає не «героїв без страху», а професіоналів, які хочуть реально змінювати хід війни та створювати технології, які вбережуть інші життя.
1 Окремий Центр БпС СБС стає взірцем нової моделі українського війська, де результат вимірюється не числом, а точністю і продуманістю рішень.
Долучайтесь до нашого підрозділу і будемо творити разом нову історію нашої держави.
Офіційний сайт: 1uas.army
Рекрутинговий центр нашого 1-го ОЦ БпС:
