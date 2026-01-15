ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

«Ворог виснажиться першим»: 1 Окремий Центр БпС СБС представив бачення української інтелектуальної армії нового зразка

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 106

 

1 Окремий Центр Безпілотних Систем СБС ЗСУ (колишній 14-й полк БпАК), відомий своїми глибинними ураженнями по стратегічних обʼєктах РФ, опублікував маніфест своєї трансформації

Підрозділ представляє нове бачення: перехід від кількісного протистояння до технологічного виснаження росіян. Нещодавня трансформація підрозділу стала завершенням еволюції до самостійної технологічної сили із системним та інтелектуальним підходом до знищення ворога.

Подолання кризи надії

Перемога — це стратегія і темп. В Україні є всі інтелектуальні ресурси, щоб на основі них цю перемогу здобувати. Центр вже розбудовує та впроваджує практики оборони, які дають нації сили рухатися далі. 

 

«Ворог виснажиться першим»

Це не гасло, а прорахована модель. Професійність та системність, як у випадку з ударами по критичній інфраструктурі ворога, мають виснажити ресурси окупанта швидше, ніж він встигне адаптуватися.

Людиноцентричність

Сила підрозділу — у фахівцях, які перетворюють інженерне мислення на фатальну перевагу на полі бою. Центр шукає не «героїв без страху», а професіоналів, які хочуть реально змінювати хід війни та створювати технології, які вбережуть інші життя. 

Ми не прагнемо воювати довше — ми прагнемо воювати точніше. Наша візія — це створення інтелектуальної армії, яка сама формує правила війни, а не лише реагує на них, — наголошує засновник підрозділу Борис Мартиненко (позивний «Фідель»).

1 Окремий Центр БпС СБС стає взірцем нової моделі українського війська, де результат вимірюється не числом, а точністю і продуманістю рішень.

 

Долучайтесь до нашого підрозділу і будемо творити разом нову історію нашої держави.

Контактна інформація

Офіційний сайт: 1uas.army

Рекрутинговий центр нашого 1-го ОЦ БпС:

  • Телефон: +380800334198
  • WhatsApp: +38 096 602 69 39.
Автор: 1 Окремий центр безпілотних систем
Теги: війна центр безпілотних систем
