Зимова краса на Дніпрі: на набережній Кременчука помітили лебедів

На набережній Кременчука містяни помітили лебедів, які плавали у водах Дніпра. Птахи з’явилися поблизу берега та спокійно трималися на воді, не зважаючи на людей. Такими кадрами очевидці поділилися із редакцією «Кременчуцького Телеграфа».
Птахи привертали увагу містян — вони зупинялися, щоб роздивитися лебедів та фотографували їх. Пернаті гості додали особливої краси міському пейзажу, перетворивши звичайну прогулянку вздовж Дніпра на приємну й атмосферну подію.
