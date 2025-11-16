Вийшла перша серія документальної історії про лелек Грицика й Одарку з Леляків

15 листопада на YouTube-каналі «Лелека Грицько» оприлюднили першу серію великої документальної історії про лелек Грицика й Одарку, чиє гніздо розташоване в селі Леляки біля нацпарку «Пирятинський».
Стрічка змонтована з годин прямих трансляцій за 2023–2024 роки та зібрала найважливіші моменти з життя пари:
Автор відео — Володимир Сисоєв. У спільноті зазначають, що вся сума від монетизації випуску буде спрямована на підтримку українського війська.
Фільм називають «живою хронікою» життя дикої пари, повною ніжності, драми, гумору та природної мудрості.
Ведуть трансляцію науковці національного парку «Пирятинський» з весни 2023 року, однак певний час стрим не проводився на вимогу СБУ, але згодом його відновили, змінивши кут камери.
