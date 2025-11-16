Олена Шуляк
Полтавщина

Вийшла перша серія документальної історії про лелек Грицика й Одарку з Леляків

Сьогодні, 11:03

 Фільм створено з годин трансляцій із гнізда поблизу Пирятинського нацпарку

15 листопада на YouTube-каналі «Лелека Грицько» оприлюднили першу серію великої документальної історії про лелек Грицика й Одарку, чиє гніздо розташоване в селі Леляки біля нацпарку «Пирятинський».

Стрічка змонтована з годин прямих трансляцій за 2023–2024 роки та зібрала найважливіші моменти з життя пари:

  • повернення після міграції
  • будівництво та ремонт гнізда
  • стосунки лелек і їхні «сімейні» ритуали
  • поява яєць та висиджування
  • народження пташенят і перші дні в гнізді
  • боротьба з негодою та бурями

Автор відео — Володимир Сисоєв. У спільноті зазначають, що вся сума від монетизації випуску буде спрямована на підтримку українського війська.

Фільм називають «живою хронікою» життя дикої пари, повною ніжності, драми, гумору та природної мудрості.

Ведуть трансляцію науковці національного парку «Пирятинський» з весни 2023 року, однак певний час стрим не проводився на вимогу СБУ, але згодом його відновили, змінивши кут камери.

Автор: Руслана Горгола
Теги: лелеки лелека Грицько птахи
  Kiaparts
Вверх