Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 21 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Будівельний, 10
пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22
пров. Медовий, 2–27/16
вул. Валентини Федько, 1/8–17/19
вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д
вул. Залізнична
вул. Сержанта Мельничука, 186–217А
вул. Соні Делоне, 11–21/1
пров. Турбінний, 4–14А
просп. Свободи, 8, 12
вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4
вул. Переяславська, 18/15–55
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А
вул. Університетська
пров. Веселий, 33–40
пров. Дмитра Барковського, 3–16
пров. Новогеоргіївський, 4–13
пров. Переяславський, 2–7
пров. Фруктовий, 22
туп. 1-й Бібліотечний, 1–9
туп. 2-й Бібліотечний, 3–10
вул. Європейська, 1–34
вул. Переяславська, 27/7
вул. Сержанта Мельничука, 20
вул. Юрія Руфа, 64А–77
пров. Якова Петруся, 3–80/2
вул. Барвінкова, 60, 68
вул. Броніслава Урбанського, 15–34
вул. Бузкова, 1, 35, 53, 56
вул. Данила Галицького, 46, 60, 95
вул. Михайла Грушевського, 2–7
вул. Підводника Коваленка, 1, 4
вул. Рокитнянська, 2Е–38
вул. Якова Петруся, 50А–72
пр-д Парковий, 4–8
пров. Марії Примаченко, 6Б
пров. Фруктовий, 20–32
вул. Володимира Черниша, 15–27
вул. Зинаїди Тулуб, 1/20–34
вул. Новомежева, 2–6А
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
вул. Андріївська, 6А, 8/11
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Межова, 1–26
вул. Новомежова, 2/1
вул. Переяславська, 37/12
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
пр. Заміський, 1/5–7
пров. Веселий, 23–36
пров. Ланковий, 4–11/6
пров. Оксани Мешко, 3–21
пров. Подовжній, 1–7
пров. Трудовий, 3–14/12
туп. Караїмський, 1/15–12
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Європейська, 6/72, 8/79
вул. Залізнична, 3–81
вул. Заміська, 3–21
вул. Мане-Каца, 2/11–46
вул. Новокагамлицька, 13–26
вул. Подовжня, 3–23
вул. Сержанта Мельничука, 52–195
вул. Юрія Руфа, 74–133
пров. Чередницький, 4
пров. Уласа Самчука, 2, 4, 6, 17
туп. Новокагамлицький, 2, 4
вул. Новокагамлицька, 3–26
вул. Переяславська, 28/10
вул. Чередницька, 30–103
вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8
пров. Робітничий, 3–20
пров. Сиваський, 2В
пров. Токарний, 3–18
проїзд Степана Васильченка, 3–16
вул. Залізнична, 21–81
вул. Кагамлицька, 62/20
вул. Сержанта Мельничука, 140А–195
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
пров. Вишневий, 1/83–25/20
пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20
пров. Медовий, 1А–13
проїзд Вишневий, 3–6
вул. Залізнична, 79–91
вул. Зарічна, 24
вул. Кагамлицька, 67–81
вул. Сержанта Мельничука, 164/9–207
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Миклухо-Маклая, 1–22
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Ювілейний, 3–23
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Подовжня, 3–17
вул. Сержанта Мельничука, 78–139
вул. Чередницька, 116А
пров. Північний, 1А–26
пров. Робітничий, 25–27
пров. Сиваський, 4–30/4
пров. Токарний, 19А–26/14
вул. Зарічна, 6–16
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Сержанта Мельничука, 108–165/7
вул. Юрія Руфа, 169
пров. Івана Приходька, 8, 10
вул. Івана Приходька, 99–109
вул. Олександрійська, 2
вул. Сержанта Філіппова, 23–47
пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
вул. Василя Сліпака
вул. Вадима Кришталя, 1–63
вул. Новомиргородська, 2, 6, 34, 42, 44, 50, 52
б-р Українського Відродження, 10–16
вул. Лейтенанта Покладова, 1А–ГК–6
вул. Університетська, 31/6–39
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Танковий, 2/9–20
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
вул. Дербукова, 1–26
вул. Зарічна, 1/9–88
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Кубанська, 1–18
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Приозерна, 3–7
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
пров. Захисний, 3–15
пров. Козачий, 24–34
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Фабричний, 3–13/1
туп. Козачий, 3–10/29
вул. Гранітна, 5
вул. Криворудна, 16–20А
вул. Хорольська, 64–117
пров. Абрикосовий, 1–21А
пров. Залізничний, 2/14–25/24
вул. Локомотивна, 42, 44
вул. Новомежева, 12/20–14А
вул. Черниша, 2/17–16А
вул. Юрія Руфа, 17/1, 39
просп. Свободи, 124, 132/2
вул. Криворудна, 2В
вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8
пров. Арсенальний, 3–16
пров. Веселий, 3–40
пров. Дмитра Барковського, 3–16
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Новогеоргіївський, 4–21
пров. Уласа Самчука, 2А–41
пров. Фруктовий, 22
туп. 1-й Бібліотечний, 1–9
туп. 2-й Бібліотечний, 3–10
туп. В. Каразіна, 3–8
туп. М. Сціборського, 1–7
туп. П. Григоренка, 1, 2
туп. П. Григоренка, 1, 2, 27
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
вул. Європейська, 1–58/20
вул. Заміська, 18
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Нагірна, 1/3–30А
вул. Переяславська, 2–7
вул. Сержанта Мельничука, 20–79
вул. Чередницька, 22–39
вул. Черниша, 17А
вул. Юрія Руфа, 65А–77
квт. 101, 1–3В
пров. Піщаний, 4
пров. Степана Бандери, 3–16
вул. Європейська, 43, 43Б, 77
вул. Переяславська, 63/51–88
вул. Петра Калнишевського, 21–45
вул. Скеляста, 14
вул. Сумська, 66–101/86
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Бондарський, 4–26
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Льва Євселевського, 3–19
пров. Миргородський, 2–11
пров. Піщаний, 5–27Б
вул. Європейська, 83/18–87
вул. Криворудна, 2–14
вул. Переяславська, 83–120
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 13–26
вул. Скеляста, 34
вул. Хорольська, 30–67/18
пров. Степана Бандери, 19–40/40.
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Проліскова, 1–11
вул. Євгена Патона, 25.
