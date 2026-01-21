ГО "Захист держави"
Полтавщина, Війна

Підозрюваного у державній зраді жителя Полтавщини взяли під варту на 60 днів

Сьогодні, 15:34

 

Підозрюваний перебуватиме під вартою протягом 60 діб

16 січня 2026 року у Полтаві було затримано чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності. За версією слідства, чоловік передавав представникам Росії інформацію про українські військові об’єкти, а також публічно закликав підтримувати дії держави-агресора. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Слідчий та прокурор просили обрати найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів, що підтвердило судове засідання. Захисник та сам підозрюваний наполягали на більш м’якому заході, зокрема заставі, проте суд їхні аргументи не підтримав.

Ухвалою суду встановлено, що перебування підозрюваного на волі може створювати ризики: він може переховуватися, впливати на свідків, знищувати або фальсифікувати докази.

Підозрюваний буде перебувати в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» з 16 січня 2026 року по 17 березня 2026 року.

Автор: Катерина Животовська
