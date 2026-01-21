Оренда житла на Полтавщині: понад половину зарплати доводиться віддавати за “однушку”

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 0

Полтава увійшла до переліку міст України, де на оренду житла доводиться витрачати значну частину заробітної платні. За даними дослідження OLX Нерухомість, жителі обласного центру витрачають на оренду однокімнатної квартири 53% медіанної зарплати. Середня вартість оренди «однушки» становить 10 тисяч гривень на місяць. Це менше ніж у західних та столичному регіонах, однак у співвідношенні до доходів навантаження на бюджет залишається відчутним.

Для порівняння, найбільше частку зарплати за оренду змушені витрачати жителі Ужгорода — 83% доходів (19,6 тис. грн). У Львові цей показник становить 72%, у столиці — 68%.

Водночас Полтава розташувалась в середині рейтингу. Рівень витрат в Полтаві вищий ніж у Черкасах, Хмельницькому чи Дніпрі, але нижчий ніж у більшості західних міст.

Найменше на оренду житла витрачають жителі міст, що знаходяться ближче до лінії фронту. Так у Харкові оренда забирає 25% зарплати, а у Запоріжжі — 29%, найнижчий показник зареєстровано у Херсоні — 15% від доходу.

Аналітики зазначають, що навіть відносно помірна ціна оренди в Полтаві не компенсується рівнем заробітних плат, через що житлове питання залишається фінансово складним для значної частини жителів регіону.

