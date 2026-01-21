ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Оренда житла на Полтавщині: понад половину зарплати доводиться віддавати за “однушку”

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 0

 

Жителі обласного центру витрачають на оренду однокімнатної квартири 53% медіанної зарплати

Полтава увійшла до переліку міст України, де на оренду житла доводиться витрачати значну частину заробітної платні. За даними дослідження OLX Нерухомість, жителі обласного центру витрачають на оренду однокімнатної квартири 53% медіанної зарплати. Середня вартість оренди «однушки» становить 10 тисяч гривень на місяць. Це менше ніж у західних та столичному регіонах, однак у співвідношенні до доходів навантаження на бюджет залишається відчутним. 

Для порівняння, найбільше частку зарплати за оренду змушені витрачати жителі Ужгорода — 83% доходів (19,6 тис. грн). У Львові цей показник становить 72%, у столиці — 68%. 

Водночас Полтава розташувалась в середині рейтингу. Рівень витрат в Полтаві вищий ніж у Черкасах, Хмельницькому чи Дніпрі, але нижчий ніж у більшості західних міст.

Найменше на оренду житла витрачають жителі міст, що знаходяться ближче до лінії фронту. Так у Харкові оренда забирає 25% зарплати, а у Запоріжжі — 29%, найнижчий показник зареєстровано у Херсоні — 15% від доходу. 

Аналітики зазначають, що навіть відносно помірна ціна оренди в Полтаві не компенсується рівнем заробітних плат, через що житлове питання залишається фінансово складним для значної частини жителів регіону.

Раніше ми писали: як змінилися ціни в Україні за 2025 рік.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: ціни оренда житла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх