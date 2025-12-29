Як змінилися ціни в Україні за 2025 рік: що подорожчало найбільше, та чи є те, що здешевшало

Ціни на продукти та тютюнові вироби за рік, що минає, зросли найбільше, а з валют рекордно подорожчав євро, курс якого наприкінці року сягнув історичних максимумів

На четвертому році повномасштабної війни в Україні ціни на продукти суттєво підвищилися, про що свідчить індекс інфляції. Цього року українці почали платити більшу ставку військового збору, облікова ставка НБУ залишилася незмінною з березня 2025 року, а курс євро досяг історичних максимумів.

Індекс інфляції, або індекс споживчих цін — показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення, за 11 місяців поточного року в Україні становив 107,7%. Про це повідомляє портал Мінфін, який здійснює щоденний моніторинг економічних даних від державних органів та ситуацію на ринку.

Якщо говорити про рівень інфляції на споживчому ринку, то за даними Держстату в жовтні 2025 року порівняно з жовтнем 2024 року вона становила 110,9% і з літа поступово знижувалася. Наприкінці 2025 року вона очікується нижче 10% у річному вимірі (точна цифра стане відомою через місяць), а у 2024 році вона була на рівні 12%.

Як змінилися ціни на продукти харчування

Ціни на продовольчі товари цього року зросли на 10,2%. Найбільше подорожчали м’ясо та м’ясопродукти — на 22%, що пояснюють скороченням поголів’я великої рогатої худоби, підвищенням витрат на корм для тварин та збільшенням витрат на енергоресурси. Через несприятливі погодні умови також суттєво зросли ціни на фрукти (на 20,1%), соняшникову олію (на 16%), рибу (на 15%) та хліб (на 12%). Варто додати, що ціни на імпортні фрукти підвищилися ще й через зростання курсу євро та долара, а також складу логістику.

Натомість вартість овочів, особливо овочів «борщового набору», та картоплі знизилася майже на третину (на 30,4%) у порівнянні з груднем минулого року. Також протягом року помітно подешевшав цукор (на 7,6%) від торішнього рівня.

У 2025 році рекордно подорожчали тютюнові вироби — на 25,3% та безалкогольні напої — на 16%. А от ціни на алкогольні напої згідно з статистикою зросли несуттєво — лише на 4,9%.

Зміни цін на інші види товарів та послуг можна подивитися у зведеній таблиці Мінфіну щодо індексу споживчих цін у 2025 році.

Цін по групах товарів

У 2025 році більшість продуктів на полицях українських супермаркетів суттєво подорожчали. Проте, є й такі, що подешевшали.

«Телеграф» проаналізував динаміку цін на продукти, порівнявши їх на початку та наприкінці 2025 року, використавши для цього дані порталу «Мінфін». Загалом дослідження показало, що найбільше подорожчали м’ясо, риба, молочні продукти та яйця. Водночас частина бакалії, зокрема цукор, овочів та фруктів до кінця року стала доступнішою для покупців.

На інфографіках видання, наведених нижче, можна побачити, який продукт і на скільки злетів у ціні за цей період.

Хліб

Хліб за цей рік став дорожчим у межах 10 гривень. Найбільше помітна зміна ціни на нарізний пшеничний хліб.

Ціни на хліб в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: «Телеграф»

Бакалія

У цій категорії продуктів найбільше зросла ціна на гречку — з 33 до 45 гривень за кілограм. Подорожчали також соняшникова олія та борошно. Водночас рис, макарони та цукор подешевшали.

Ціни на бакалійні товари в Україні з січня до грудня 2025 року. Інфографіка: «Телеграф»

М’ясо та риба

Саме ця категорія стала лідером за темпами зростання цін у 2025 році. Окремі продукти злетіли в ціні на 80 гривень. Зокрема, куряче філе подорожчало зі 172 до 244 гривень, а тушка курки — з 91 до 117 гривень. Помітно зросли ціни й на інші м’ясні продукти та рибу.

Ціни на рибу та м’ясо в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: «Телеграф»

Молочні продукти

З молочних продуктів у 2025 році найбільше подорожчав сир — більш як на 50 гривень. Також значно змінилася ціна на вершки. Водночас кінцева ціна часто залежала від бренду, виробника та продавця.

Ціни на молочні продукти в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: «Телеграф»

Овочі

Багато овочів, окрім перцю та помідорів, у грудні коштують дешевше, ніж у січні цього року. Особливо помітно знизилася ціна на картоплю — з 34 до 14 грн за кілограм. Також знизилася вартість часнику, огірків та капусти, а от болгарський перець та помідори стали дорожчими.

Ціни на овочі в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: «Телеграф»

Фрукти

Серед фруктів у 2025 році найбільше подорожчали цитрусові, водночас виноград став одним із небагатьох фруктів, що суттєво подешевшали.

Ціни на фрукти в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: «Телеграф»

Яйця

Яйця цього року також увійшли до переліку продуктів, які стрімко здорожчали. Хоча їх вартість сильно коливалася в залежності від сезону. В цілому протягом року їхня ціна зросла приблизно на 15 грн.

Ціни на яйця в Україні з січня до грудня 2025 року. Інфографіка: «Телеграф».

Чи зросла вартість на воду, газ та загалом комуналку?

Як повідомили в Держстаті України, у проміжку з жовтня 2024 року по жовтень 2025 року, вартість житлово-комунальних послуг піднялася в середньому лише на 2,4%. Втім не всі комунальні послуги подорожчали однаково. Найбільше здорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками — на 12,1%. Ціни на інші види комунальних послуг майже не змінилися. Стабільною залишається і ціна на газ для побутових споживачів — 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабної війни діє мораторій на підвищення комунальних тарифів, зокрема на опалення, газ та гарячу воду. Ці тарифи залишаються без змін впродовж воєнного стану та ще пів року після його припинення.

У 2025 році також не підвищувалися тарифи на електроенергію. Населення досі сплачує 4,32 гривні за кіловат-годину.

Щодо тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для колективних споживачів та мешканців приватного сектору то для КП «Кременчукводоканал» вони становлять разом (водопостачання та водовідведення) 31,8 гривні за кубометр.

Як змінилися податки для українців у 2025 році

З січня 2025 року фізичні особи, що працюють на державних, комунальних та комерційних підприємствах сплачують збільшений військовий збір — 5% замість 1,5%, які вони платили минулого року.

Натомість податок на доходи фізосіб залишився незмінним — 18% від суми заробітку. Загальне податкове навантаження таким чином у 2025 році становить 23% (у 2024 році 19,5%).

Серед інших податків, що залишилися без змін:

Єдиний соціальний внесок (для найнятих працівників, роботодавців, ФОПів) — 22%, мінімальна сума 1 760 грн;

податок на прибуток юридичних осіб чи компаній — 18%;

податок на додаткову вартість — 20% (стандартна ставка).

Курс долара та євро

У січні 2025 року офіційний курс долара США, за даними НБУ, сягнув історичного максимуму, який становив 42,28 грн. На цій позначці долар довго не протримався й почав опускатися — у березні до 41,21 грн. При цьому курс долара постійно коливався. За весь 2025 рік мінімальний показник курсу зафіксований у квітні — тоді валюта майже опустилася до позначки в 41 грн.

Влітку та по початок жовтня ціна долара була в межах 41,20 — 41,50 грн, після чого курс сягнув вгору і наприкінці жовтня перевищив 42 грн. А 26 листопада офіційний курс долара оновив історичний максимум і сягнув 42,40 грн. Станом на 29 грудня 2025 року курс долаоа США опустився до 42,06 грн.

Курс євро цього року в Україні помітно зріс, що обумовлено співвідношенням пари єро/долар — від 44,20 грн на початку січня до 49,55 грн станом на 29 грудня. Курс євро наприкінці року сягнув історичних максимумів.

