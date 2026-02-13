ГО "Захист держави"
Ексочільник Полтавської ОВА Володимир Когут подав документи для участі у конкурсі на посаду Головии АРМА

До призначення заступником начальника ПОВА у 2023 році Когут працював в одному з управлінь АРМА

Колишній виконувач обов'язків начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут подав документи для участі у конкурсі на посаду Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це стало відомо із сайту Урядового порталу, де оприлюднена інформація про кандидатів на посаду.

Когут подав на розгляд конкурсної комісії пакет документів, який містить заяву, автобіографію, дані із останньої декларації, документи про освіту тощо.

Зауважимо, що Володимир Когут працював в Управлінні виявлення та розшуку активів АРМА до призначення на посаду заступника начальника ПОВА у грудні 2023 року.

Кандидати на посаду Голови АРМА подавали документи на розгляд із 19 грудня 2025 року по 19 січня 2026 року. Інформацію про осіб, які подали документи на конкурс, комісія оприлюднила лише вчора, 12 лютого.

Далі кандидати мають пройти ряд тестувань, письмове практичне завдання, співбесіду та відповідну перевірку. Після цього шляхом відкритого голосування комісія має обрати двох кандидатів, які найбільше підходять на посаду Голови АРМА, та винести їхні кандидатури на розгляд Парламенту.

Нагадаємо, Володимир Когут виконував обов'язки начальника Полтавської облвійськадміністрації із січня 2025 року до січня 2026 року. Нині Полтавську ОВА очолює Віталій Дяківнич.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Володимир Когут кадрові зміни АРМА конкурс
