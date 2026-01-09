Володимир Когут залишає посаду т.в.о. начальника Полтавської ОВА

Про своє рішення він повідомив сьогодні та подякував команді, громадам і жителям області

9 січня Володимир Когут оголосив про завершення роботи на посаді тимчасово виконувача обов’язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

У зверненні він подякував команді Полтавської ОВА за професіоналізм, витримку й відповідальність у складний для країни час, а також громадам області та їхнім головам за спільну роботу.

За словами Когута, за час його роботи в області вдалося забезпечити системне фінансування потреб Сил оборони, запровадити обласні ветеранські програми, розвивати ветеранський спорт, покращити умови для внутрішньо переміщених осіб, відремонтувати дороги, досягти результатів у сфері освіти та розширити міжнародне партнерство.

Окремо він подякував жителям Полтавщини за довіру та підтримку, а також Збройним силам України, силам протиповітряної оборони, рятувальникам, правоохоронцям і енергетикам за роботу під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

Нагадаємо, 8 січня президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича. Володимир Когут виконував обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації після звільнення Філіпа Проніна. У грудні 2024 року Зеленський звільнив Філіпа Проніна з посади очільника ОВА. На сьогодні він керує Державною службою фінансового моніторингу України.

Зазначимо, що Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.

На початку 2026 року президент України провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій у п’яти регіонах, зокрема на Полтавщині.