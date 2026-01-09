У Полтавській області оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер і ожеледицю — гідрометцентр

9 січня у Полтавській області прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через сильний вітер та ожеледицю. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом, протягом доби очікуються пориви південно-західного вітру 15–20 м/с. Вранці та вдень на автошляхах можливе утворення ожеледиці.
Погода буде хмарною. Вдень — сніг та мокрий сніг. Також можливі слабке налипання мокрого снігу та ожеледь.
Температура повітря вдень коливатиметься від 2–7° морозу.
Нагадаємо, через погіршення погодних умов уряд ухвалив рішення щодо дистанційного навчання та роботи до 19 січня.
