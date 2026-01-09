ГО "Захист держави"
Кременчук, Полтавщина

У Полтавській області оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер і ожеледицю — гідрометцентр

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 141

Синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с та слизькі дороги

9 січня у Полтавській області прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через сильний вітер та ожеледицю. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом, протягом доби очікуються пориви південно-західного вітру 15–20 м/с. Вранці та вдень на автошляхах можливе утворення ожеледиці.

Погода буде хмарною. Вдень — сніг та мокрий сніг. Також можливі слабке налипання мокрого снігу та ожеледь.

Температура повітря вдень коливатиметься від 2–7° морозу.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов уряд ухвалив рішення щодо дистанційного навчання та роботи до 19 січня.

