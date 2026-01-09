ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота, Україна, Світ

Імпорт електроенергії у грудні порівняно з листопадом зріс на 53%: Україна встановила рекорд

Сьогодні, 07:45

 

Порівняно з груднем 2024 року імпорт електроенергії зріс на 48%

Грудень 2025 року став піковим для українського енергоринку. Обсяги імпорту електроенергії зросли на 53% порівняно з листопадом, сягнувши майже 640 тисяч МВт-год. Це найвищий показник за весь минулий рік. Про це свідчать попередні дані моніторингу ExPro Electricity.

У грудні головним напрямком імпорту електроенергії залишалася Угорщина - 41% від загального обсягу.  Словаччина на другому місці з часткою 21%.

Польща з часткою майже у 18% опинилася на третьому місці, хоча минулого місяця продемонструвала найстрімкіший ріст — закупівлі на цьому напрямку злетіли на 85% (до 114 тисяч МВт-год).

Єдиний напрямок, де зафіксовано спад імпорту на чверть це Молдова. 

Порівняно з груднем 2024 року минулого місяця імпорт електроенергії зріс на 48%. Проте абсолютний історичний рекорд червня 2024 року (858 тис. МВт-год) поки досягнути не вдалося.

Ситуація з експортом залишається незмінною — з 11 листопада 2025 року поставки української електроенергії за кордон повністю припинені.

Загалом за 2025 рік Україна імпортувала 3,3 млн МВт-год. Проте, цей показник виявився на 24% меншим, ніж сукупний імпорт за 2024 рік.

У листопаді Україна імпортувала з Європи найбільше електроенергії за 2025 рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у листопаді Україна імпортувала з Європи найбільше електроенергії за 2025 рік. Порівняно з листопадом 2024 року імпорт зріс у 2,6 раза — до 414,7 тисячі МВт-год і сягнув максимального значення від початку 2025 року.

У структурі імпорту за напрямами надходження електроенергії доля Угорщини у листопаді становила 44,5%, Словаччини — 19%, Румунії — 17,1%, Польщі — 14,9% та Молдови — 4,5%.

Експорт електроенергії з України та її перетоки: міфи, маніпуляції чи ІПСО 

Раніше ми повідомляли, що Україна домовилася з ЄС про збільшення імпорту електроенергії у грудні до 2,3 ГВт.

А наприкінці минулого року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що з 24 грудня світло українцям будуть відключати набагато менше. За її словами, цього планують досягнути шляхом перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу в обсязі до 1 ГВт, отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, на потреби населення.

Учора стало відомо, що завдяки перегляду списків об'єктів критичної інфраструктури у різних регіонах уряду вдалося вивільнити 911 МВт потужності та спрямувати їх в загальну мережу. В уряді очікують подальшого збільшення цього показника.

Сьогодні «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що на Полтавщині переглядають перелік об’єктів із пріоритетним електропостачанням, щоб збільшити кількість годин зі світлом для побутових споживачів.

Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго імпорт електроенергія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

