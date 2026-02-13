У Кременчуцькому районі від сказу помер кіт

У середу, 11 лютого, у Кременчуцькому районі зафіксували випадок смерті тварини від сказу. Про це повідомили у Глобинській дільниці ветеринарної медицини.
За результатами досліджень, у селі Гриньки Градизької громади від сказу помер домашній кіт. Тварина не була вакцинована. Обставини зараження наразі невідомі.
Фахівці зазначають, що кількість випадків сказу серед домашніх невакцинованих тварин зростає.
Сказ — це смертельне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Хвороба не піддається лікуванню, тому єдиним способом профілактики залишається своєчасна вакцинація домашніх тварин.
Ветеринари закликають власників котів і собак не зволікати з щепленням, щоб запобігти поширенню інфекції.
Нагадаємо, на Полтавщині вже у двох громадах погодили відстріл лисиць, які є основними переносниками сказу.
