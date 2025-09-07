Суд дозволив відібрати зразки асфальту у Кременчуці у рамках розслідування ремонту дороги

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 532

4 вересня Автозаводський районний суд дозволив слідчим відібрати зразки (керни) асфальтобетонного покриття для будівельно-технічної експертизи на перехресті вулиць Шевченка та Троїцької. Йдеться про ділянки, де у 2024 році ремонтували дорогу в зоні теплових мереж. Про це стало відомо з ухвали суду.

Суд розглянув клопотання правоохоронців без участі представника замовника ремонту дороги.

Зазначимо, що мова йде про розслідування ремонту дороги на перехресті вулиць Шевченка і Троїцької, яке правоохоронці розпочали наприкінці квітня. До поліції звернувся громадський активіст, який розповів про просідання асфальту на ділянці, де влітку 2024 року проводили роботи.

Слідчі перевіряють два договори, укладені торік на загальну суму майже 2 млн грн між комунальним підприємством «Полтаватеплоенерго» та підрядником ТОВ «Облбуддор».

Додамо, що ТОВ «Облбуддор», що вже фігурувало у кримінальних провадженнях. Як вказано у матеріалах справи, ексдиректорку компанії судили за службову недбалість, яка призвела до завищення вартості реконструкції вулиці Миру в Горішніх Плавнях.

Нагадаємо, торік рух вулицею Шевченка перекрили наприкінці травня для ремонту теплових мереж, а завершували ремонтні роботи та асфальтували ділянку дороги аж у грудні.