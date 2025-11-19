На Полтавщині затримали браконьєра, який незаконно виловив близько 300 кг риби

18 листопада під час патрулювання прибережної території Сулинського заказника на Кременчуцькому водосховищі поліцейські виявили факт незаконного вилову риби. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

У межах села Святилівка інспектори помітили мотоцикл «Дніпро-11» із баулами рибальських сіток і свіжовиловленою рибою. Побачивши поліцейських, водій покинув транспорт і втік. Неподалік правоохоронці виявили інший мотоцикл — «МТ-10» із сітками та рибою. Чоловік на ньому намагався втекти та викидав баули дорогою, однак його затримали. Порушником виявився 35-річний місцевий мешканець.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та представників Державної екологічної інспекції. Поліцейські вилучили два мотоцикли, близько 300 кг риби та 150 метрів риболовецьких сіток.

За попередніми оцінками, збитки водним біоресурсам становлять понад 2,6 мільйона гривень.

Відкрили провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України щодо незаконного зайняття рибним промислом. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі до трьох років. Досудове розслідування триває.

