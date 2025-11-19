Олена Шуляк
Надзвичайні новини

На Полтавщині затримали браконьєра, який незаконно виловив близько 300 кг риби

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 139

Поліція відкрила провадження, збитки оцінюють у понад 2,6 млн грн

18 листопада під час патрулювання прибережної території Сулинського заказника на Кременчуцькому водосховищі поліцейські виявили факт незаконного вилову риби. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

У межах села Святилівка інспектори помітили мотоцикл «Дніпро-11» із баулами рибальських сіток і свіжовиловленою рибою. Побачивши поліцейських, водій покинув транспорт і втік. Неподалік правоохоронці виявили інший мотоцикл — «МТ-10» із сітками та рибою. Чоловік на ньому намагався втекти та викидав баули дорогою, однак його затримали. Порушником виявився 35-річний місцевий мешканець.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та представників Державної екологічної інспекції. Поліцейські вилучили два мотоцикли, близько 300 кг риби та 150 метрів риболовецьких сіток.

За попередніми оцінками, збитки водним біоресурсам становлять понад 2,6 мільйона гривень.

Відкрили провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України щодо незаконного зайняття рибним промислом. Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно у Сулинському заказнику виявили понад пів кілометра браконьєрських сіток.

0
Автор: Руслана Горгола
