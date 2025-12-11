ГО "Захист держави"
Кременчук, Освіта

У Кременчуці почали роботи з облаштування укриття в гімназії №3 на Третьому Занасипу

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 84

  

Завершити роботи з облаштування укриття обіцяють наступного року

Під час обговорення проєктів рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету його голова Олександр Плескун поцікавився, як просуваються роботи з облаштування укриття в гімназії №3.

В.о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко пояснила, що підрядник розпочав роботи на об'єкті з проведення гідроізоляції. Це ті роботи, які планують виконувати до кінця цього року. Усі інші роботи по трьох напрямках облаштування укриття мають бути завершені наступного року.

Світлана Михайленко також розповіла, що тривають роботи щодо облаштування укриттів і в інших навчальних закладах міста, зокрема в ліцеї №5 та №4, гімназіях №26 та №8.

У Кременчуці триває робота над облаштуванням укриттів у закладах освіти: де саме

Нагадаємо, у жовтні ми писали, що у Кременчуці розпочали роботи над укриттями у деяких закладах освіти. Тоді в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету повідомила, що у ліцеї № 11 завершити укриття у встановлені терміни підрядник не встигає. Також вона розповіла, що роботи по облаштуванню укриттів розпочалися у трьох закладах дошкілької освіти — № 63, № 50 та № 46. Їх планують завершити до кінця року.

Щодо укриття у гімназії № 3, то кошти на нього виділили, проте договір із підрядником на той час ще не підписали. Очікується, що облаштування цього укриття завершать до початку наступного навчального року.

У липні ми писали, що в кременчуцькій гімназії №3 кількість учнів за рік зменшилась майже на чверть – головною причиною цього стало відсутність укриття.

На засідання цієї ж депутатської комісії 2-го липня обговорили питання будівництва укриття в гімназії № 3. Батьки учнів цього навчального закладу були обурені бездіяльністю міської влади та назвали це «дискримінацією» їхніх дітей, адже майже у всіх школах укриття вже побудовані, а у цьому навчальному закладі будівництво досі не розпочато.

16-го липня на черговому засіданні комісії депутати знову заслухали з цього питання в. о. директора департаменту освіти Світлану Михайленко. Вона пояснила, що підрядник відмовився від об’єкта. А чотири додаткові проєкти, які потрібно розробити для створення укриття в гімназії № 3 через складність будівництва, що пов’язана з високим рівнем ґрунтових вод, проєктанту доручили закінчити до 1 серпня.

Для того щоб розпочати заняття у гімназії в офлайн форматі, департамент освіти спільно зі шкільною адміністрацією опрацював розклад занять у дві зміни з урахуванням можливостей укриття дитсадка № 77. Олександр Плескун назвав це рішення «тимчасовим розв’язанням проблеми» та заявив, що потрібно продовжувати шукати підрядника, щоб побудувати укриття.

Автор: Віктор Крук
Теги: депутатська комісія укриття Кременчуцька міська рада гімназія №3
