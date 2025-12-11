Учень Кременчуцького спортліцею виборов «срібло» на міжнародному турнірі в Литві

Кременчуцький спортсмен Ілля Сіненко став срібним призером міжнародного турніру з греко-римської боротьби PANEVEZYS OPEN 2025, що відбувся минулого тижня у Литві. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де борець навчається.
Відомо, що Ілля змагався у ваговій категорії 80 кг, дійшов до фіналу та виборов для України почесне «срібло».
Готував спортсмена до змагань тренер Анатолій Коханевич.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени вибороли 5 медалей на всеукраїнському чемпіонаті з греко-римської боротьби.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.