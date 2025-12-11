ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук

Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру Кременчуцькій громаді

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 180

  

Кременчук та район приймають вогонь миру уже другий рік поспіль

Сьогодні, 11 грудня, в стінах Районної військової адміністрації міста Кременчук, юні пластуни, в рамках щорічної акції до святкування Різдва, передали Кременчуцькій громаді Вифлеємський вогонь.

«Ми щиро раді передати вам цей вогонь як символ всього хорошого, що є в наші часи. Останні роки ми всім пластом передаємо цей вогонь світом, долаючи темряву. Для нас це дуже важливо, особливо після такої тяжкої ночі, як була сьогодні. Передаємо цей вогонь як тепло всіх рук та сердець, через які він проходив».

Цього річ Вифлеємський вогонь, як велика естафета помандрував з Лінца (Австрія) у Львів, звідти у Київ. З Києва його передали Укрзалізницею до Кременчука.

 

Під мелодію гітари і пісню, пластуни підпалили свічки з ліхтаря та передали капеланам, військовим і усім присутнім. 

Голова Кременчуцької РВА Олександр Аленін висловив свою вдячність та взаємну підтримку Пласту. 

 

— Хочу передати вам вітання від капеланської служби збройних сил України. Капелани завжди були і будуть з вами. Ваш вогник, що ми тримає в руках долучається до наших щоденних молитов за наше наддніпрянське місто Кременчук, — висловився капелан військової частини

Також, представник капеланської служби, вручив скаутам у подарунок церковний календар. 

 

«Покладаємо надію на милість Божу, а не на час». Кременчуцький протоієрей про Різдво, «маркетингове свято» та духовні цінності

1
Автор: Катерина Животовська
Вверх