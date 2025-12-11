Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру Кременчуцькій громаді

Сьогодні, 11 грудня, в стінах Районної військової адміністрації міста Кременчук, юні пластуни, в рамках щорічної акції до святкування Різдва, передали Кременчуцькій громаді Вифлеємський вогонь.
Цього річ Вифлеємський вогонь, як велика естафета помандрував з Лінца (Австрія) у Львів, звідти у Київ. З Києва його передали Укрзалізницею до Кременчука.
Під мелодію гітари і пісню, пластуни підпалили свічки з ліхтаря та передали капеланам, військовим і усім присутнім.
Голова Кременчуцької РВА Олександр Аленін висловив свою вдячність та взаємну підтримку Пласту.
Також, представник капеланської служби, вручив скаутам у подарунок церковний календар.
