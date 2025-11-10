Кременчуцькі спортсмени вибороли медалі на всеукраїнському чемпіонаті з греко-римської боротьби

Кременчук на турнірі представили вихованці спортивної школи ім. Піддубного, які вибороли шість призових місць
8 листопада у місті Кам’янське у Дніпропетровській області відбувся відкритий чемпіонат ДЮСШ № 3 з греко-римської боротьби пам’яті Сотника Л.Я.
Кременчук на турнірі представили вихованці спортивної школи ім. Піддубного, які вибороли шість призових місць. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці закладу.
Переможці:
Срібні призери:
Тренує спортсменів Сергій Бузько.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі борці привезли нагороди з всеукраїнського турніру у Кривому Розі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.