У Кременчуці триває робота над облаштуванням укриттів у закладах освіти: де саме

Сьогодні, 09:01

У Кременчуці розпочали роботи над укриттями у деяких закладах освіти. Як нині відбувається процес з облаштуванням сховищ розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко учора, 15 жовтня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету.

За її словами, у ліцеї № 11 завершити укриття у встановлені терміни підрядник не встигає.

— В они обіцяли до 18-го (жовтня — ред.), але розумію, що до 18-го не закінчиться ця робота. І там є певні вимоги, але ми платимо за нього, всі кошти виділені в повному обсязі, — зазначила Михайленко.

Також вона розповіла, що роботи по облаштуванню укриттів розпочалися у трьох закладах дошкілької освіти — № 63, № 50 та № 46. Їх планують завершити до кінця року.

Що ж до укриття у гімназії № 3, то кошти на нього уже виділили, проте договір із підрядником ще не підписали. Очікується, що завершать укриття до початку наступного навчального року.

Крім того, на етапі проєктування зараз перебуває укриття і в гімназії № 22.

— Зараз всі підготовчі роботи щодо проєктування зроблені, виконуються роботи з геодезії, з геології, зроблені копіювання, містобудівні умови. І зараз проєктант виконує роботи саме з проєкту, — зауважила Михайленко.

Тобто, за її словами, до кінця року завершаться проєктні роботи і буде відома сума, необхідна на будівництво укриття. Самі ж роботи розпочнуться вже в наступному році.

Нагадаємо, у дитсадку №63 будується вже друге укриття, а в дитсадку №50 вхід до сховища планується безбар'єрним: на нього витратять майже 1 млн грн.