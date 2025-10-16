У Кременчуці триває робота над облаштуванням укриттів у закладах освіти: де саме

У Кременчуці розпочали роботи над укриттями у деяких закладах освіти. Як нині відбувається процес з облаштуванням сховищ розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко учора, 15 жовтня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету.
За її словами, у ліцеї № 11 завершити укриття у встановлені терміни підрядник не встигає.
Також вона розповіла, що роботи по облаштуванню укриттів розпочалися у трьох закладах дошкілької освіти — № 63, № 50 та № 46. Їх планують завершити до кінця року.
Що ж до укриття у гімназії № 3, то кошти на нього уже виділили, проте договір із підрядником ще не підписали. Очікується, що завершать укриття до початку наступного навчального року.
Крім того, на етапі проєктування зараз перебуває укриття і в гімназії № 22.
Тобто, за її словами, до кінця року завершаться проєктні роботи і буде відома сума, необхідна на будівництво укриття. Самі ж роботи розпочнуться вже в наступному році.
Нагадаємо, у дитсадку №63 будується вже друге укриття, а в дитсадку №50 вхід до сховища планується безбар'єрним: на нього витратять майже 1 млн грн.
