У кременчуцькому дитсадку №63 планують облаштувати друге укриття: що про це відомо

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 185

Як розповіла Шамрай, на сьогодні їхнім одним укриттям користуються два дитсадки — № 63 і № 80

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла — садок) № 63 планує облаштувати друге укриття. Відомо, що воно буде розраховане на 100 місць. Про це у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла директорка дитсадка Ольга Шамрай 25 серпня.

Дитсадок оприлюднив закупівлі на гідроізоляцію зовнішніх стін підвалу та цоколю з відновленням окремих конструктивних елементів та капітальний ремонт з облаштування вхідної групи до частини підвальних приміщень № 2, вказано у системі публічних закупівель Prozorro. Відомо, що очікувана вартість кожної з закупівель становить понад 700 тисяч гривень. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Як розповіла Шамрай, на сьогодні їхнім одним укриттям користуються два дитсадки — № 63 і № 80.

Нагадаємо, що торік у дитсадку № 63 облаштували укриття, яке вміщає приблизно 200 осіб. За словами очільниці закладу, сховище облаштоване безбар’єрним входом.