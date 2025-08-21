«Зробимо одне з кращих укриттів на районі»: мерія анонсувала будівництво укриття у 65-му садку

Нині місто виділяє кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво

У Кременчуці планують збудувати укриття у дитячому садку № 65, що на вулиці Київській, 12. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому 21 серпня.

Для цього зі Стабфонду громади виділяють 54 тисячі гривень для департаменту освіти на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

— Будемо за Макдональдсом робити одне з кращих укриттів в районі, — заявив Малецький.

Нагадаємо, дитячий садок № 65 у Кременчуці працював на повний робочий день із триразовим харчуванням. Проте орендував для цього приміщення у дитячому садку № 78, що на вулиці Миру, 19.