«Зробимо одне з кращих укриттів на районі»: мерія анонсувала будівництво укриття у 65-му садку

У Кременчуці планують збудувати укриття у дитячому садку № 65, що на вулиці Київській, 12. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому 21 серпня.
Для цього зі Стабфонду громади виділяють 54 тисячі гривень для департаменту освіти на виготовлення проєктно-кошторисної документації.
— Будемо за Макдональдсом робити одне з кращих укриттів в районі, — заявив Малецький.
Нагадаємо, дитячий садок № 65 у Кременчуці працював на повний робочий день із триразовим харчуванням. Проте орендував для цього приміщення у дитячому садку № 78, що на вулиці Миру, 19.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.