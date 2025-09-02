У дитсадку №50 у Кременчуці планують зробити вхід до укриття безбар’єрним: на це можуть витратити майже 1 млн грн

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 137

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла — садок) комбінованого типу № 50, що розташоване у мікрорайоні Молодіжний, замовив капітальний ремонт входу зі встановленням засобів безперешкодного доступу до укриття. Очікувана вартість закупівлі — 845 тисяч 892 гривні. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У тендерній документації вказали, що один з виходів укриття облаштують вертикальним підіймачем. Загалом планується відремонтувати два аварійні виходи сховища.

Ремонт мають завершити до 31 грудня. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, дитсадок №50 почав працювати наприкінці 2023 року. Як тоді розповіли у міськраді, заклад працює в режимі повного дня з 7.00 до 17.30 з триразовим харчуванням. Групи до 3 років працюватимуть дистанційно.