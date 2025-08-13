У Кременчуцькому ліцеї №5 зроблять укриття безбар’єрним: скільки це коштує

12 серпня Кременчуцький ліцей № 5 замовив облаштування входу до укриття для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Роботи коштуватимуть 1 мільйон 293 тисячі 805 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання електронної системи — договір уклали з ТОВ «Кремелектро». Відомо, що капітальний ремонт триватиме до кінця жовтня 2025-го. Найбільше витрат заклали на закупівлю матеріальних ресурсів — понад 580 тисяч гривень. Сам кошторис не оприлюднювали.

Нагадаємо, торік з листопада діють нові вимоги щодо облаштування сховищ у навчальних закладах — вони мають бути доступними для людей з інвалідністю. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів департамент освіти у відповіді на запит.