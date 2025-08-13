Олена Шуляк
Кременчук, Освіта

У Кременчуцькому ліцеї №5 зроблять укриття безбар’єрним: скільки це коштує

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 146 Коментарів: 1

Капітальний ремонт триватиме до кінця жовтня 2025-го

12 серпня Кременчуцький ліцей № 5 замовив облаштування входу до укриття для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Роботи коштуватимуть 1 мільйон 293 тисячі 805 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Закупівлю проводили без використання електронної системи — договір уклали з ТОВ «Кремелектро». Відомо, що капітальний ремонт триватиме до кінця жовтня 2025-го. Найбільше витрат заклали на закупівлю матеріальних ресурсів — понад 580 тисяч гривень. Сам кошторис не оприлюднювали.

Нагадаємо, торік з листопада діють нові вимоги щодо облаштування сховищ у навчальних закладах — вони мають бути доступними для людей з інвалідністю. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів департамент освіти у відповіді на запит.

ПО ТЕМІ:

Доступності — немає: у Кременчуці діти з інвалідністю не можуть безпечно пересуватися містом

У Кременчуці вирішуватимуть питання безбар'єрності житлового фонду та усієї інфраструктури


Автор: Телеграф
Теги: укриття безбар'єрність
Коментарі: 1

83
sezheldybin:
Сьогодні, 10:05

Главное , что всё местной Сластью делается вовремя - прошло , то всего 3.5 года войны ...


0 0

