У «Резерв+» вже відображається фото військовозобов'язаного: як підтягнути зображення

У застосунку «Резерв+» тепер відображається фото військовозобов’язаного. Раніше ідентифікувати особу за фотографією було неможливо — застосунок не підтягував зображення.

Щоб фото «підтягнулося», потрібно верифікуватися, оновити застосунок та дочекатися, поки сервіс отримає дані з реєстрів. Наразі процедура нешвидка через високе навантаження — документ із фото завантажується по 20-30 хвилин. Фото підтягується з наявного в держреєстрах біометричного документа.

Про додавання фото до військово-облікового документа у «Резерв+» Міноборони повідомило ще 27 листопада, відкривши публічне тестування цієї функції у додатку.

