Україна, Світ, Війна

У «Резерв+» вже відображається фото військовозобов’язаного: як підтягнути зображення

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 510

 

Додаток підтягує фото з наявного в держреєстрах біометричного документа особи

У застосунку «Резерв+» тепер відображається фото військовозобов’язаного. Раніше ідентифікувати особу за фотографією було неможливо — застосунок не підтягував зображення.

Щоб фото «підтягнулося», потрібно верифікуватися, оновити застосунок та дочекатися, поки сервіс отримає дані з реєстрів. Наразі процедура нешвидка через високе навантаження — документ із фото завантажується по 20-30 хвилин. Фото підтягується з наявного в держреєстрах біометричного документа.

Про додавання фото до військово-облікового документа у «Резерв+» Міноборони повідомило ще 27 листопада, відкривши публічне тестування цієї функції у додатку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність І чи ІІ групи.

Раніше ми повідомляли, що з 1 листопада 2025 року спрощується оформлення відстрочок від мобілізації — заяви можна подавати виключно через мобільний застосунок «Резерв+» або в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Територіальні центри комплектування (ТЦК) більше їх не прийматимуть.

У травні ми повідомляли про нові види відстрочки від мобілізації, які додали до застосунку «Резерв+». Нещодавно писали, що батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть отримати відстрочку в «Резерв+».

А у квітні ми писали, що Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщенням про зміну статусу військовозобов’язаного.


Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ фото військовозобов'язані реєстр
