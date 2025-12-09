На Полтавщині судили чоловіка, який допоміг знайомому закопати тіло вбитої жінки

Суд визнав його винним у приховуванні особливо тяжкого злочину

На Полтавщині судили чоловіка, який торік допоміг своєму знайомому сховати тіло вбитої жінки в лісосмузі. Про це йдеться у вироку Чутівського районного суду від 4 грудня.

Із матеріалів справи відомо, що 21 липня 2024 року обвинувачений гостював у знайомого. У будинку, окрім них, була жінка. Під час розпивання алкоголю господар будинку через ревнощі побив жінку — від отриманих травм вона померла.

Коли ж господар побачив тіло без ознак життя, він попросив у обвинуваченого допомогти йому позбутися тіла. Чоловік побачив у кімнаті труп і зрозумів, що жінка померла внаслідок побиття, але погодився допомогти сховати злочин.

Спільники загорнули тіло у тканину, завантажили до багажника автомобіля і відвезли до полезахисної смуги біля села Мирошниківка на Харківщині. Там викопали яму, поклали тіло, господар будинку облив його бензином та підпалив, після чого вони разом закопали яму й прикрили гілками. Після скоєного до правоохоронців обвинувачений не звертався.

У суді чоловік повністю визнав провину, детально розповів про обставини та заявив, що кається. Суд врахував його щире каяття та сприяння розкриттю злочину як пом’якшувальні обставини.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, проте змінив вирок на 3 роки іспитового строку.

